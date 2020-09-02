إسرائيل تعتقل أردنيا سبح باتجاه شواطئ إيلات

ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أنه في حدث غير معتاد في إيلات، شوهد مواطن أردني يسبح باتجاه شواطئ المدينة ووفق القناة، فقد تم إخلاء المستحمين، واعتقال المواطن الأردني.