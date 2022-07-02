أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على كافة المحاور، وأكدت إسقاط طائرة من طراز "ميغ-29" فوق مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى إسقاط 19 مسيرة في مناطق متفرقة.