15 قتيلًا على الأقل جراء حريق في ثكنة عسكرية في أرمينيا

قضى 15 عسكريًا وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة جراء حريق اندلع خلال الليل في ثكنة تابعة للجيش الأرمني، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأرمنية الخميس.

وجاء في بيان الوزارة "بحسب المعلومات الأولية، قُتل 15 عسكريًا نتيجة حريق اندلع في سريّة مهندسي وقنّاصي نخبة.... وتُعتبر حال ثلاثة عسكريين خطيرة".