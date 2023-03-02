ثلاثة قتلى على الأقل في غارة روسية على مبنى سكني في زابوروجيا

قالت السلطات المحلية اليوم الخميس أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في غارة ليلية استهدفت أحد المباني السكنية في زابوروجيا، جنوب أوكرانيا. وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان إن صاروخا روسيا "من بطارية إس -300 .