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البحرين تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات 20

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العرب اليوم - البحرين تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات 20

فيروس كورونا
المنامة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة واحدة تعود لوافد يبلغ من العمر 37 عاما، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان مصابا بفيروس كورونا.

وقالت الصحة، اليوم الأربعاء، إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 12168.

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البحرين تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات 20 البحرين تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات 20



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