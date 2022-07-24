جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن عن إحباط محاولة تهريب بحرية من مصر إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية أحبطت محاولة تهريب بحرية، مساء أمس السبت، على الحدود المصرية مع قطاع غزة وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "قوات البحرية تحبط محاولة تهريب بحرية في ساعات الليلة الماضية على الحدود المصرية..لقد خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع".