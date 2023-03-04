إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب، عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات في بلدتي "حوارة" جنوب نابلس، و"سبسطية" شمال غرب المدينة.وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على الشبان في "حوارة"، خلال رفعهم الأعلام ومحاولة تعليقها على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي السياق.. قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالقرب من الموقع الأثري، وسط مواجهات وإطلاق كثيف للغاز السام، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.