عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته برفقة حاخامات قدموا لهم شروحات عن الهيكل المزعوم. وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال "عيد العُرش" اليهودي، خلال تشرين الأول الجاري.