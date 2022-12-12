5 قتلى حصيلة ضحايا انفجار مبنى في جزيرة «جيرسي» البريطانية

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في جزيرة «جيرسي» البريطانية بالقنال الإنجليزي إلى 5 قتلى.وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم، الإثنين، أن عشرات الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي وقع في شارع بيير بسانت هيلير، عاصمة الجزيرة.

من جهته، قال قائد الشرطة روبين سميث، إنه تم وقف عملية البحث والإنقاذ، حيث إنه من غير المرجح العثور على أحياء، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في انهيار المبنى المؤلف من 3 طوابق بشكل كامل.