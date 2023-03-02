الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيًا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن غالبية الاعتقالات وقعت في مدينة القدس المحتلة إذ جرى اعتقال 8 فلسطينيين من بلداتها داخل وخارج جدار الفصل العنصري.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال أربعة آخرين من محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية ، فيما جرى اعتقال فلسطيني من الخليل بجنوب الضفة ، وآخر من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.