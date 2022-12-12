صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق في أوكرانيا والعاصمة كييف

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل الأحد/الاثنين، بما في ذلك العاصمة كييف.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أظهرت البيانات أن التحذير من الغارات الجوية كان ساري المفعول بعد منتصف الليل بقليل في العاصمة الأوكرانية وضواحيها.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير الماضي.