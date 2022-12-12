الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين ويصيب 3 آخرين في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي ناشطين فلسطينيين أثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح لدى مداهمته جنين في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وخلال ذلك أطلق مسلحون فلسطينيون النار نحو القوات الإسرائيلية دون وقوع إصابات في صفوفها.