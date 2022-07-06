مقتل وإصابة 11 شخصا في قصف روسي لمنطقة سلوفينيا وميكولايف

أكد الجيش الأوكرانى، مقتل وإصابة 9 أشخاص فى مدينة سلوفينسك بمنطقة دونيتسك فى قصف روسى استهدف المنطقة، كما لقى إثنان حتفهما فى منطقة ميكولايف .