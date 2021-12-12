g7 تحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على الصفقة النووية

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس أن مجموعة "السبع الكبار" تدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا والموافقة على الصفقة بشأن برنامج طهران النووي.