زاسيبكين يؤكد على القوى الأساسية الإسراع في تشكيل الحكومة من دون مماطلة فلا وقت للانتظار لأنّ الانفجار الاجتماعي قد يحصل في أي وقت
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زاسيبكين يؤكد على القوى الأساسية الإسراع في تشكيل الحكومة من دون مماطلة فلا وقت للانتظار لأنّ الانفجار الاجتماعي قد يحصل في أي وقت

العرب اليوم -

العرب اليوم - زاسيبكين يؤكد على القوى الأساسية الإسراع في تشكيل الحكومة من دون مماطلة فلا وقت للانتظار لأنّ الانفجار الاجتماعي قد يحصل في أي وقت

السفير الروسي الكسندر زاسيبكين
موسكو - العرب اليوم

زاسيبكين يؤكد على القوى الأساسية الإسراع في تشكيل الحكومة من دون مماطلة فلا وقت للانتظار لأنّ الانفجار الاجتماعي قد يحصل في أي وقت

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زاسيبكين يؤكد على القوى الأساسية الإسراع في تشكيل الحكومة من دون مماطلة فلا وقت للانتظار لأنّ الانفجار الاجتماعي قد يحصل في أي وقت زاسيبكين يؤكد على القوى الأساسية الإسراع في تشكيل الحكومة من دون مماطلة فلا وقت للانتظار لأنّ الانفجار الاجتماعي قد يحصل في أي وقت



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