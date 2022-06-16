أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته الجوية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، إضافة إلى 7 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من البلاد.