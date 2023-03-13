قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشأة في القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأة فلسطينية، في حي واد الجوز بالقدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة واد الجوز، وهدمت منشأة بعد أن استولت على محتوياتها من معدات وآليات.

في السياق ذاته، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بحماية من قوات الاحتلال، التي تواصل تكيف تواجدها العسكري في البلدة القديمة بالقدس.