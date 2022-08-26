الدفاع الروسية تعلن محطة زابوروجيه النووية تعرضت لقصف أوكراني بأسلحة ثقيلة مرتين خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيه النووية بنيران المدفعية من العيار الثقيل مرتين خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تدمير هاوتزر M777 شارك في القصف.