اختطاف مدير أمن بلدية زوارة غربي ليبيا

أعلنت مديرية أمن بلدية وزارة غربي ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة تم اختطافه وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر وقالت المديرية في خبر عاجل نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" أن التحقيقات جارية بشأن الحادث.