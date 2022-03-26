صواريخ روسية عالية الدقة تنطلق من البحر وتدمر أهدافا أوكرانية

أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن صاروخا مجنحا عالي الدقة من طراز "أونيكس" استهدف موقع تخزين وقود قرب مدينة نيكولايف. وأوضح كونوشينكوف في إفادة صحفية اليوم السبت، أن صواريخ "كاليبر" مجنحة عالية الدقة أطلقت من البحر، دمرت خلال اليوم الماضي 25 مارس، مستودعا للذخيرة والأسلحة في مقاطعة جيتومير وسط أوكرانيا.