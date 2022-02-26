اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية
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اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية

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العرب اليوم - اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية

اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية
موسكو - العرب اليوم

أفادت مصادر إعلامية نقلا عن الإدارة البحرية بأنه تم اليوم السبت، اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.

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اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية



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