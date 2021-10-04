اطلاق نار في حي جبرة جنوب الخرطوم وأنباء عن مداهمه خلية إرهابية

أفادت مصادر في الخرطوم بوقوع اشتباك اليوم الاثنين مع خلية إرهابية في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، وإصابة 4 عناصر من الأمن السوداني.وكانت قوات الأمن السودانية، قد أطاحت أمس الأحد، بـ 3 عناصر إرهابية في حي الهدى شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم.ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر قولها، إن "السلطات الأمنية قبضت على 3 عناصر إرهابية، منهم مصريان والثالث سوداني، بمنطقة الهدى، الواقعة في مدينة شرق النيل"​​​.

وكان جهاز المخابرات العامة السودانية، أعلن عن مداهمة خلية إرهابية بمنطقتي جبرة والأزهري، جنوبي الخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن القبض على 11 من جنسيات مختلفة، ينتمون لتنظيم "داعش"، فيما تمكن 4 آخرون من الهروب.كما أعلن جهاز المخابرات مصرع 5 وجرح آخر من ضباط المخابرات السودانية أثناء عملية مداهمة الخلية الإرهابية.