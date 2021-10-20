غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
آخر تحديث GMT12:14:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

العرب اليوم -

العرب اليوم - غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
أديس أبابا - العرب اليوم

 أفادت مصادر في إقليم تيغراي المتمرد في شمال إثيوبيا عن تعرض مركزه مدينة مقلي لجولة ثانية من الغارات الجوية منذ مطلع الأسبوع الجاري.وذكر تلفزيون Tigrai Television الخاضع لسيطرة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، اليوم الأربعاء، أن غارة جديدة طالت وسط المدينة، ونشر لقطات تظهر عمود دخان.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" صحة الأنباء عن الغارة الجديدة على مقلي نقلا عن السلطات المحلية وشاهد وموظف إغاثي، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذه الأنباء.وكانت الحكومة الإثيوبية نفت ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية ومنظمات إغاثية من تقارير عن شنها ضربات جوية على مقلي الاثنين الماضي وخلفت عددا من القتلى.ويأتي ذلك على خلفية استمرار النزاع الذي اندلع قبل نحو عام بين الحكومة الإثيوبية المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي تحكم إقليم تيغراي .

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي



أخبار ذات صلة

GMT 19:49 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

سلطات مطار مانشستر البريطاني تخلي إحدى صالاته بعد العثور على عبوة مشبوهة
العرب اليوم - سلطات مطار مانشستر البريطاني تخلي إحدى صالاته بعد العثور على عبوة مشبوهة

GMT 11:35 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

مفوضية الانتخابات العراقية تنفي رد الطعون على نتائج الانتخابات وتعلن استمرار تلقي الطعون اليوم
العرب اليوم - مفوضية الانتخابات العراقية تنفي رد الطعون على نتائج الانتخابات وتعلن استمرار تلقي الطعون اليوم

GMT 09:34 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

البرلمان الأوروبي يصوت الأربعاء على قرار خفض المساعدات للسلطة الفلسطينية
العرب اليوم - البرلمان الأوروبي يصوت الأربعاء على قرار خفض المساعدات للسلطة الفلسطينية

GMT 11:46 2021 الإثنين ,18 تشرين الأول / أكتوبر

حكومة دبي تعلن السيطرة على حريق في منطقة جبل علي الصناعية
العرب اليوم - حكومة دبي تعلن السيطرة على حريق في منطقة جبل علي الصناعية

GMT 10:51 2021 الإثنين ,18 تشرين الأول / أكتوبر

قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
العرب اليوم - قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين صبري بإطلالات فخمة ومظهر جذاب يخطف الأنظار

القاهرة - العرب اليوم

تتميز النجمة ياسمين صبري بالأناقة والجاذبية التي وضعتها في قائمة أجمل وأشهر النجمات العرب في الآونة الأخيرة، فهي تحرص دائماً على اعتماد اطلالات فخمة من أشهر الماركات العالمية، لتظهر بمظهر أنثوي جذاب وراقي يخطف الأنظار. في إطلالة نهارية راقية، نسقت ياسمين صبري فستاناً أنيقاً جاء مُطبعاً بنقشة الفهد البريّة، فيما جاء بتوب قصير بأكمام بتصميم نصف الكم، مع رقبة دائرية عالية، وتنورة طويلة بتصميم A line. ونسقت ياسمين صبري مع إطلالاتها حقيبة يد باللون الجملي، مع صندل أنيق باللون البيج الباستيل، فيما اعتمدت تسريحة شعر ويفي ذات غرة منقسمة.  اختارت ياسمين صبري الظهور بإطلالة مسائية راقية بألوان صيفية مبهجة، خلال مناسبة أقامتها دار كارتييه Cartier للمجوهرات التي مثلتها ياسمين صبري خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:46 2021 الأربعاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات الثنائيات من المشاهير تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
العرب اليوم - إطلالات الثنائيات من المشاهير تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

GMT 04:01 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

جزيرة ياس الإماراتية تُحقق 7 جوائز عالمية لعام 2021
العرب اليوم - جزيرة ياس الإماراتية تُحقق 7 جوائز عالمية لعام 2021

GMT 07:57 2021 الأربعاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار لتنسيق المكتب مع غرفة الجلوس بطريقة جذابة
العرب اليوم - أفكار لتنسيق المكتب مع غرفة الجلوس بطريقة جذابة

GMT 21:47 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

أبو الغيط يؤكد أن جامعة الدول العربية تتفهم القرارات في تونس
العرب اليوم - أبو الغيط يؤكد أن جامعة الدول العربية تتفهم القرارات في تونس

GMT 11:04 2021 الأربعاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

الموت يخطف مصطفى السباعي شيخ الصحافيين الرياضيين المغاربة
العرب اليوم - الموت يخطف مصطفى السباعي شيخ الصحافيين الرياضيين المغاربة

GMT 13:13 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات باللون الوردي من وحي النجمات
العرب اليوم - إطلالات باللون الوردي من وحي النجمات

GMT 04:26 2021 السبت ,16 تشرين الأول / أكتوبر

"خور دبي" نسمات العليل تداعب قلوب الزوار في تجربة سياحية
العرب اليوم - "خور دبي" نسمات العليل تداعب قلوب الزوار في تجربة سياحية

GMT 09:51 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الوسائد لإضافة جذابة في الديكور الداخلي للمنزل
العرب اليوم - الوسائد لإضافة جذابة في الديكور الداخلي للمنزل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:19 2021 الأربعاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

موظفون في "غوغل" و"أمازون" يطالبون بوقف دعم الجيش الإسرائيلي
العرب اليوم - موظفون في "غوغل" و"أمازون" يطالبون بوقف دعم الجيش الإسرائيلي

GMT 00:29 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

إزاحة السِتار عن "لكزس LX 600" الجديدة كليًا بمحرك قوي وطابع فاخر
العرب اليوم - إزاحة السِتار عن "لكزس LX 600" الجديدة كليًا بمحرك قوي وطابع فاخر

GMT 08:35 2021 الخميس ,07 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز أماكن السياحة في مدينة دهب المصرية 2021
العرب اليوم - أبرز أماكن السياحة في مدينة دهب المصرية 2021

GMT 01:03 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

آرسنال يُخلص ريال مدريد من الويلزي غاريث بيل في صفقة تبادلية بشرط واحد
العرب اليوم - آرسنال يُخلص ريال مدريد من الويلزي غاريث بيل في صفقة تبادلية بشرط واحد

GMT 16:50 2021 الخميس ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وزيرة الطاقة الأردنية تكشف موعد إيصال الكهرباء للبنان
العرب اليوم - وزيرة الطاقة الأردنية تكشف موعد إيصال الكهرباء للبنان

GMT 07:58 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

قناة السويس تُبرم اتفاقية جديدة مع شركة سيمنس العالمية
العرب اليوم - قناة السويس تُبرم اتفاقية جديدة مع شركة سيمنس العالمية

GMT 06:40 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يؤكد تراجع حركة التجارة والنمو الاقتصادي العالمي
العرب اليوم - المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يؤكد تراجع حركة التجارة والنمو الاقتصادي العالمي

GMT 12:24 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تنفي اعتقاداً علمياً سابقاً حول "شقيق الأرض الشرير"
العرب اليوم - دراسة تنفي اعتقاداً علمياً سابقاً حول "شقيق الأرض الشرير"

GMT 21:18 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول تتعثر و"الفرعون" يؤكد أن هدفه إحراز الالقاب
العرب اليوم - مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول تتعثر و"الفرعون" يؤكد أن هدفه إحراز الالقاب

GMT 17:37 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

تيك توك تضيف خيار كتم الصوت لتعليقات البث المباشر
العرب اليوم - تيك توك تضيف خيار كتم الصوت لتعليقات البث المباشر

GMT 19:48 2021 الجمعة ,08 تشرين الأول / أكتوبر

مناطق لبنانية يُنصح بزيارتها في فصل الخريف
العرب اليوم - مناطق لبنانية يُنصح بزيارتها في فصل الخريف

GMT 17:57 2021 الجمعة ,08 تشرين الأول / أكتوبر

الخام الأميركي يتجاوز 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 7 سنوات
العرب اليوم - الخام الأميركي يتجاوز 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 7 سنوات

GMT 20:38 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مشروع "أمالا" لؤلؤة مكنونة في قلب الطبيعة بالسعودية
العرب اليوم - مشروع "أمالا" لؤلؤة مكنونة في قلب الطبيعة بالسعودية

GMT 22:29 2013 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

عصيدة "الزقوقو" التونسية تهدد مرضى السكري والضغط والكولسترول
العرب اليوم - عصيدة "الزقوقو" التونسية تهدد مرضى السكري والضغط والكولسترول

GMT 18:19 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بيروت - جاكلين عقيقي
العرب اليوم - بيروت - جاكلين عقيقي

GMT 07:45 2021 الجمعة ,15 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز الاختلافات البارزة بين خرائط غوغل وأبل
العرب اليوم - أبرز الاختلافات البارزة بين خرائط غوغل وأبل

GMT 16:18 2021 الجمعة ,15 تشرين الأول / أكتوبر

سعر "بيتكوين" يقفز فوق 60 ألف دولار
العرب اليوم - سعر "بيتكوين" يقفز فوق 60 ألف دولار

GMT 20:00 2021 الجمعة ,21 أيار / مايو

الأمير هاري يعترف أنه أفرط في تناول الكحول بعد موت والدته الأميرة ديانا
العرب اليوم - الأمير هاري يعترف أنه أفرط في تناول الكحول بعد موت والدته الأميرة ديانا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab