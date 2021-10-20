غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

أفادت مصادر في إقليم تيغراي المتمرد في شمال إثيوبيا عن تعرض مركزه مدينة مقلي لجولة ثانية من الغارات الجوية منذ مطلع الأسبوع الجاري.وذكر تلفزيون Tigrai Television الخاضع لسيطرة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، اليوم الأربعاء، أن غارة جديدة طالت وسط المدينة، ونشر لقطات تظهر عمود دخان.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" صحة الأنباء عن الغارة الجديدة على مقلي نقلا عن السلطات المحلية وشاهد وموظف إغاثي، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذه الأنباء.وكانت الحكومة الإثيوبية نفت ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية ومنظمات إغاثية من تقارير عن شنها ضربات جوية على مقلي الاثنين الماضي وخلفت عددا من القتلى.ويأتي ذلك على خلفية استمرار النزاع الذي اندلع قبل نحو عام بين الحكومة الإثيوبية المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي تحكم إقليم تيغراي .