قتلى وإصابات إثر اصطدام طائرتين مروحيتين في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين وصفت بالخطيرة، إثر اصطدام طائرتين مروحيتين في الجو، في منطقة غولد كوست السياحية الأسترالية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرها الإعلام، دوارات طائرة مروحية على شاطئ رملي على بعد بضعة أمتار من ساحل غولد كوست في جنوب شرق منطقة كوينزلاند الأسترالية.

وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتين على الرمال بالقرب من الشاطئ، وفقًا لإذاعة "اي بي سي" ABC العامة.