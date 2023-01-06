مقتل جندي وإصابة ضابط بعد مشادة وإطلاق نار بينهما في قاعدة عسكرية بالنمسا

قُتل جندي وأصيب ضابط في الجيش النمساوي، اليوم الجمعة، بعد مشادة أدت لتبادل إطلاق النار بينهما داخل قاعدتهم العسكرية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أفادت وزارة الدفاع النمساوية، بأن الحادث وقع داخل قاعدة عسكرية جوية ببلدة فينر