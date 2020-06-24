أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بالقرار السعودي بشأن إقامة شعائر الحج للموجودين داخل المملكة فقط.وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء "نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس".وأضاف أن القرار السعودي حكيم، كما أنه وازن بين أولويتين هما عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح.

وكانت المملكة العربية السعودية، قررت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للموجودين داخل المملكة فقط، بحدود ألف حاج لمراعاة الاجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة وباء كورونا.وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج، لافتا إلى أن النسك سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

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