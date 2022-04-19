حريق ضخم بمعمل للمغاطس في لبنان

اندلع حريق كبير في معمل للمغاطس بمنطقة الفنار- حي الزعيترية، في لبنان، حيث غطّت سحب الدخان الأسود المنطقة، وتصاعدت بين الأبنية السكنية هذا وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتعمل على إخماده، في حين لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، ولم ترد أي أنباء عن ضحايا أو إصابات.