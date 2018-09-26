الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة والقدس المحتلتين
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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة والقدس المحتلتين

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العرب اليوم - الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة والقدس المحتلتين

قوات الاحتلال
غزة - العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا ضمن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة والقدس المحتلتين الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة والقدس المحتلتين



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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة والقدس المحتلتين الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة والقدس المحتلتين



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لوس أنجلوس _ ريتا مهنا

ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور

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