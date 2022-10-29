تضرر مسجد في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية

تعرض مسجد في منطقة كويبيشيفسكي بجمهورية دونيتسك الروسية لقصف مدفعي من القوات الأوكرانية. وقالت مصادر محلية إن قذيفة من عيار 155 ملم(لدول الناتو)، سقطت على المبنى في الليلة السابقة. ويُظهر الفيديو بوضوح الأضرار الجسيمة التي لحقت بجدران المسجد، والزجاج المحطم، والسياج بسبب الشظايا.