أردوغان يصرح العملية العسكرية شمال سوريا غير محدودة بضربات جوية ويمكن استخدام القوات البرية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية العسكرية على شمال وشرق سوريا "غير محدودة قطعاً بضربات جوية، وقد يتم استخدام القوات البرية بالحجم المطلوب بعد التشاور وقت الحاجة".