أوكرانيا تُعلن الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن المجلس قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أنه يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على القرار .