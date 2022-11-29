ارتفاع عدد شهداء الخليل ورام الله إلى 3 فلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن استشهاد شقيقين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر عين شمال غرب رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عامًا) استشهد بعدما تلقى رصاصة في الحوض، كما استشهد شقيقه ظافر (21 عامًا) برصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.