آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 29.11.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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روسيا تعلن إحباط سلسلة هجمات إرهابية في منطقة زابوروجيه بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية