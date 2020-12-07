بيان فرنسي وبريطاني وألماني يؤكد إعلان إيران عن عزمها تركيب ثلاث سلاسل إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز مخالف للاتفاق النووي ويبعث على القلق