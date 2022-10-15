ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم في تركيا إلى 42 قتيلاً وانتهاء عملية إنقاذ العالقين
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ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم في تركيا إلى 42 قتيلاً وانتهاء عملية إنقاذ العالقين

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العرب اليوم - ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم في تركيا إلى 42 قتيلاً وانتهاء عملية إنقاذ العالقين

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أنقرة - العرب اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا إلى 42 قتيلا، فيما أعلنت السلطات عن انتهاء عملية إنقاذ العالقين.

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ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم في تركيا إلى 42 قتيلاً وانتهاء عملية إنقاذ العالقين ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم في تركيا إلى 42 قتيلاً وانتهاء عملية إنقاذ العالقين



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