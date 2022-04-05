5 قتلى وأكثر من 10 مصابين في اصطدام شاحنة بقطار في المجر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين، عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بقطار في جنوب المجر، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.ووقع الحادث عند مزلقان في منطقة ”ميندزينت“ قرب الحدود مع صربيا قبل الساعة الـ05:00 بتوقيت جرينتش بقليل، وأدى إلى خروج عربات بالقطار عن مسارها، بحسب الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن خمسة من ركاب الشاحنة لقوا مصرعهم، وكانت هناك إصابات بين ركاب الشاحنة والقطار.ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ عن وكالة الأنباء المجرية الحكومية (إم تي آي أن)، قولها إن ركاب الشاحنة الصغيرة، هم عمال محليون.

من جانبها، ذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية في المجر، أن قطارًا كان في طريقه من ”كيسكون فيليجهازا“ إلى ”هودمزوفاسارهلي“ اصطدم بشاحنة؛ ما أدى إلى خروج عربة تقل 22 راكبا عن مسارها، أصيب اثنان منهم بجروح بالغة.

وتم إرسال عشر سيارات إسعاف وطائرة هليكوبتر إلى مكان الحادث، وفقًا لِما نقلت ”أسوشيتد برس“ عن متحدث باسم خدمة الإسعاف الوطنية.بدورها، أعلنت شرطة مقاطعة كسونجراد – سيساناد، أنها أغلقت طريقًا بالكامل خلال عمليات التفتيش والإنقاذ في الموقع، وأنه تم تحويل حركة المرور إلى الشوارع المجاورة.