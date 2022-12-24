الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد أن داهمت منزلي ذويهم