الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 8 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة سلواد الواقعة شرق محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما اعتقلت قوة إسرائيلة خاصة شابا من مخيم "قلنديا" وذلك خلال عمله في شارع القدس الرابط بين رام الله والقدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال لاعب كرة القدم بنادي جبل المكبر أحمد أبو خديجة.واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة، وشابين من محافظة "طوباس" والأغوار الشمالية بشمال شرق الضفة الغربية.