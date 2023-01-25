قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة القدس وبلدة صور باهر جنوبها وبلدتي سلواد في رام الله وبيت أمر في الخليل، واعتقلت تسعة فلسطينيين. واعتقلت قوات الاحتلال أمس سبعة عشر فلسطينياً في الضفة الغربية