مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصي في حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون ، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية في تصريحات صحفية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم. وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلى إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.