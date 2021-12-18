السجن 5 سنوات لمناصر لترمب أدين بالاعتداء على الشرطة خلال اقتحام الكونغرس

حكم القضاء الأميركي على مناصر للرئيس السابق دونالد ترمب بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما أدانه بالاعتداء على الشرطة خلال اقتحام الكونجرس، في عقوبة هي الأشدّ حتى الآن في قضية أعمال العنف التي وقعت في السادس من يناير. وفي صور وتسجيلات فيديو التقطت في ذاك اليوم بدا روبرت سكوت بالمر (54 عاماً) مرتدياً سترة تحمل العلم الأميركي عليها شعارات مؤيدة لترمب ومعتمراً قبّعة كتب عليها "فلوريدا لترمب"، وهو يرشق عناصر الشرطة بألواح وبمطفأة حريق ومقذوفات أخرى أمام مقرّ الكونجرس.

وحاول بالمر دخول المقرّ بالقوة، لكنّ عناصر الأمن صدوه مستخدمين رذاذ الفلفل. وعاد بعدها لرشق الشرطة بمقذوفات إلى أن أصيب بعيار مطاطي. وردّت القاضية تانيا تشاتكان دفوع بالمر الذي تحجّج بطفولته المضطربة، كما رفضت اعتذاراً مكتوبا جاء فيه أنّ الرئيس السابق غرّر به وبآخرين لاقتحام الكونجرس، واصفاً إياه بأنه "طاغية" و"مستميت للتمسك بالسلطة". وتابع في اعتذاره: "أدرك بأنّنا وأعني مناصري ترمب تعرّضنا للكذب".