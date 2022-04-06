الرئيس التونسي يزور ضريح الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ 22 لوفاته

قام الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بزيارة ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير؛ بمناسبة إحياء الذكري الـ22 لوفاته. ووضع الرئيس التونسي قيس سعيد باقة من الزهور على قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي رحل عن عالمنا في السادس من أبريل عام 2000، وهو أول رئيس تونسي تولي حكم البلاد في الفترة من 25 يوليو 1957 إلى 7 نوفمبر 1987.