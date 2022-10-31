سُمع دوي انفجارات عدة صباح اليوم (الإثنين) في كييف وذلك عقب الهجوم على الأسطول الروسي في القرم، والذي وقع ( السبت) الماضي.

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية صباح اليوم.

وقال كليتشكو، "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية".