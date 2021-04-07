الرئيس المصري يؤكد نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة
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الرئيس المصري يؤكد نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة

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العرب اليوم - الرئيس المصري يؤكد نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
القاهرة ـ العرب اليوم

أكد الرئيس المصري استغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة

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الرئيس المصري يؤكد نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة الرئيس المصري يؤكد نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة



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