روسيا تطلق 3 صواريخ على منطقة زابورويجيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة زابارويجيا أولكسندر ستاروخ اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت ثلاثة صواريخ على قرية بالقرب مدينة زابارويجيا.