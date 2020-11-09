إصابات كورونا حول العالم تصل ل 50.4 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم وصل إلى 50.4 مليون حتى صباح، اليوم الاثني وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 50 مليونا و395 ألف حالة

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 33 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و256 ألف حالة وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا.