إخماد حريق في حافلة للنقل الداخلي في دمشق

أخمد فوج إطفاء دمشق حريقا نشب في حافلة للنقل الداخلي في أحد شوارع منطقة نهر عيشة بالعاصمة السورية وتعرضت الحافلة، وهي من نوع (كوجك) للاحتراق عند طريق درعا فوق نفق نهر عيشة، دون معرفة الأسباب، واقتصرت الأضرار على الماديات.

المصدر: RT