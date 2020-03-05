وفاة بيريز دي كوييار الأمين العام الخامس للأمم المتحدة عن 100 عام

أعلنت وزارة الخارجية في بيرو، وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، عن عمر ناهز الـ100 عام.

وفي تصريحات لإذاعة "آر بي بي" البيروفية، الأربعاء، قال نجل الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية، فرانشيسكو بيريز دي كوييار، "توفي والدي بعد أسبوع مليء بالتعقيدات".

وأضاف أن جثمان والده سيسجى في وزارة الخارجية حتى غد الجمعة، حيث ستقام مراسم الدفن.

وُلد بيريز دي كوييار في العاصمة البيروفية "ليما" عام 1920 وكان الأمين العام الخامس للأمم المتحدة خلال الفترة من 1982 حتى 1991، بعد مشوار دبلوماسي طويل.

وفي عام 1995 ترشح لرئاسة بيرو، لكنه هزم أمام الرئيس الحالي ألبرتو فوجيموري، ثم عمل لاحقا رئيسا للوزراء ثم وزيرا للخارجية لفترة قصيرة من عام 2000 حتى 2001.

ويُعرف رئيس مجلس وزراء بيرو الثامن والعشرون ووزير خارجيتها من 22 نوفمبر 2000 حتى 28 يوليو 2001 بـ"الدبلوماسي المعمر" في بلاده.

عاش بيريز دي كوييار في فرنسا منذ سبتمبر/أيلول حيث كان سفيرا لبلاده في باريس وعضوا في نادي مدريد المجموعة التي تضم أكثر من 100 من رؤساء الدول السابقين.