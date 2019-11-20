علم فلسطين يرفرف وسط بيروت والجماهير تهتف كلنا غزة

رفع المئات من المتظاهرين في لبنان العلم الفلسطيني وسط العاصمة بيروت ، مرددين هتافات كلنا غزة ، وذلك في إطار التضامن مع سكان غزة الذين تعرضوا خلال الأيام الماضية على عدوان إسرائيلي أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 100 آخرين.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، المئات من المتظاهرين اللبنانيين وهم يرفعون علم فلسطين في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت مرددين هتافات تؤيد غزة وفلسطين.

الجماهير اللبنانية رفرفت بالعلم الفلسطيني على وقع أغنية "علي الكوفية" للفنان الفلسطيني أبن غزة محمد عساف .

وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.

ووقعت اشتباكات في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت، ليل الثلاثاء الأربعاء، بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية القوة مع المحتجين، حيث توترت الأجواء في رياض الصلح في بيروت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتوقيف أكثر من 10 أشخاص