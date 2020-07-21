بلجيكا تسجل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 201 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 17 حالة وفاة وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.094 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.805 حالات وفاة .